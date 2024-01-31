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Дисциплінарна палата ВРП встановила порушення суддею норм суддівської етики, але негативних наслідків від дій голови суду не настало.

Чоловіки з трьома дітьми, але із боргом по аліментах не потраплять під відстрочку від призову

Також законопроектом 10449 про мобілізацію змінюються положення стосовно відстрочки чоловікам, які самостійно виховують дитину.

Навіть непридатні до служби при перетині кордону повинні будуть додатково пред’явити військово-обліковий документ

Законопроект про мобілізацію закріплює раніше висловлену позицію Прикордонної служби, що без військового квитка перетнути кордон чоловіку 18-60 років не можна, навіть якщо він визнаний непридатним.

Працівники апаратів судів і кінцеві бенефіціарні власники бізнесу будуть заброньовані, але не всі, - законопроект про мобілізацію

Законопроект про мобілізацію визначає нові правила бронювання, у тому числі, для працівників судів і кінцевих бенефіціарних власників бізнесу, а також дозволяє звільнитися з військової служби членам ВРП, ВККС та і суддям.

Рахунки та цінності військовозобов’язаних, які виїхали за кордон і не уточнили свої облікові дані, можуть арештувати

Військовозобов’язані, які перебувають за кордоном, також потраплять під ризик арешту рахунків, якщо не відреагують на вимогу ТЦК, а консульські дії будуть для них заблоковані, якщо вони не стоять на обліку.

  1. У світі

Уряд Британії все ще не передав Україні 2,5 мільярди фунтів від продажу «Челсі»

15:45, 31 січня 2024
У 2022 році уряд Великої Британії погодився дозволити підсанкційному Абрамовичу продати «Челсі» за умови, що гроші будуть витрачені на гуманітарні цілі в Україні.
Уряд Британії все ще не передав Україні 2,5 мільярди фунтів від продажу «Челсі»
Джерело фото: Paul Gilham/Getty Images
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Кошти від продажу футбольного клубу «Челсі», який належав «прокремлівському» російському олігарху Роману Абрамовичу вже 2 роки заморожені на банківському рахунку у Великобританії. Мова йде про 2,5 мільярда фунтів стерлінгів.

Як повідомляє «The Guardian», члени комітету з європейських справ Палати лордів назвали «незрозумілим» те, що міністри не витратили гроші на Україну майже через два роки після того, як було узгоджено продаж.

Уряд погодився дозволити Абрамовичу продати Челсі у 2022 році, хоча він перебував під санкціями як один із семи російських «прокремлівських» олігархів, за умови, що гроші будуть витрачені на допомогу постраждалим від війни в Україні.

Видання пише, що гроші залишаються заблокованими на банківському рахунку у Великій Британії через суперечку між колишнім власником «Челсі» і урядом щодо того, як саме ці гроші можна витратити.

Також «The Guardian» пише, що люди, близькі до Абрамовича, сказали, що домовленість полягала в тому, що гроші повинні піти «всім жертвам конфлікту в Україні та його наслідків», тоді як міністри наполягали, що вони повинні бути витрачені виключно на гуманітарні цілі в Україні.

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