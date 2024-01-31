Уряд Британії все ще не передав Україні 2,5 мільярди фунтів від продажу «Челсі»

У 2022 році уряд Великої Британії погодився дозволити підсанкційному Абрамовичу продати «Челсі» за умови, що гроші будуть витрачені на гуманітарні цілі в Україні.

Джерело фото: Paul Gilham/Getty Images

Кошти від продажу футбольного клубу «Челсі», який належав «прокремлівському» російському олігарху Роману Абрамовичу вже 2 роки заморожені на банківському рахунку у Великобританії. Мова йде про 2,5 мільярда фунтів стерлінгів.

Як повідомляє «The Guardian», члени комітету з європейських справ Палати лордів назвали «незрозумілим» те, що міністри не витратили гроші на Україну майже через два роки після того, як було узгоджено продаж.

Уряд погодився дозволити Абрамовичу продати Челсі у 2022 році, хоча він перебував під санкціями як один із семи російських «прокремлівських» олігархів, за умови, що гроші будуть витрачені на допомогу постраждалим від війни в Україні.

Видання пише, що гроші залишаються заблокованими на банківському рахунку у Великій Британії через суперечку між колишнім власником «Челсі» і урядом щодо того, як саме ці гроші можна витратити.

Також «The Guardian» пише, що люди, близькі до Абрамовича, сказали, що домовленість полягала в тому, що гроші повинні піти «всім жертвам конфлікту в Україні та його наслідків», тоді як міністри наполягали, що вони повинні бути витрачені виключно на гуманітарні цілі в Україні.

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