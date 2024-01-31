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  1. В Україні

Нардепи, судді, держслужбовці: НАЗК розпочало 123 перевірки декларацій, які відібрані за новим підходом

15:31, 31 січня 2024
У НАЗК повідомили, що також перевіряються декларації прокурорів, місцевих депутатів та інших посадовців.
Нардепи, судді, держслужбовці: НАЗК розпочало 123 перевірки декларацій, які відібрані за новим підходом
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Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що протягом січня 2024 року розпочало проведення перших 123 повних перевірок декларацій, які відібрані за новим ризик-орієнтованим підходом. Про це йдеться у пресслужбі НАЗК.

«Це означає, що відібрані на повну перевірку декларації за 2021 та 2022 звітні періоди пройшли логічний та арифметичний контроль (ЛАК) та отримали найвищий показник рейтингу ризику на дату їх відбору», - сказано у повідомленні.

Наразі перевіряються декларації, серед яких подані:

народними депутатами (дві декларації);

державними службовцями категорій «А» або «Б» (34 декларації);

головами місцевих рад, районних державних адміністрацій (дев’ять декларацій);

суддями (п’ять декларацій, у тому числі декларації двох голів суду);

прокурорами (п’ять декларацій);

слідчими, дізнавачами, поліцейськими, у тому числі керівником управління патрульної поліції м. Києва (11 декларацій);

директорами державних та комунальних підприємств, їхніми заступниками (16 декларацій);

депутатами місцевих рад - десять, з них обласних рад - чотири;

керівником та заступником керівника ТЦК (дві декларації);

керівником відділу Національного антикорупційного бюро України (одна декларація);

дипломатичними особами (дві декларації).

Повідомлення про початок перевірки декларанти отримали в особистому кабінеті в Реєстрі декларацій.

«Звертаємо увагу, що рейтинг ризику декларацій наразі є динамічним у зв’язку з тим, що кампанія декларування триває. Разом з тим, орієнтовно вже у березні 2024 року сталий рейтинг ризику буде сформований щодо декларацій за 2021-2022 звітні періоди», - повідомили у НАЗК.

У відомстві додали, що початок повної перевірки не свідчить про вчинення декларантом корупційного чи пов’язаного з корупцією злочину. Результати перевірки будуть відомі протягом двох-трьох місяців.

У разі виявлення за результатом перевірки порушень НАЗК вживатиме заходів щодо притягнення особи до встановленої законом відповідальності, за наявності підстав скеровуватиме матеріали до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури для вирішення питання про конфіскацію необґрунтованих активів.

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