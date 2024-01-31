Нардепы, судьи, госслужащие: НАПК начало 123 проверки деклараций, отобранные по новому подходу

В НАПК сообщили, что также проверяются декларации прокуроров, местных депутатов и других должностных лиц.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что в течение января 2024 года начало проведение первых 123 полных проверок деклараций, которые отобраны по новому риск-ориентированному подходу. Об этом говорится в пресс-службе НАПК.

«Это означает, что отобранные на полную проверку декларации за 2021 и 2022 отчетные периоды прошли логический и арифметический контроль (ЛАК) и получили самый высокий показатель рейтинга риска на дату их отбора», - говорится в сообщении.

В настоящее время проверяются декларации, среди которых представлены:

народными депутатами (две декларации);

государственными служащими категорий «А» или «Б» (34 декларации);

председателями местных советов, районных государственных администраций (девять деклараций);

судьями (пять деклараций, в том числе декларации двух председателей суда);

прокурорами (пять деклараций);

следователями, дознавателями, полицейскими, в том числе руководителем управления патрульной полиции г. Киева (11 деклараций);

директорами государственных и коммунальных предприятий, их заместителями (16 деклараций);

депутатами местных советов – десять, из них областных советов – четыре;

руководителем и заместителем руководителя ТЦК (две декларации);

руководителем отдела Национального антикоррупционного бюро Украины (одна декларация);

дипломатическими лицами (две декларации).

Уведомление о начале проверки декларанты получили в личном кабинете в Реестре деклараций.

«Обращаем внимание, что рейтинг риска деклараций сейчас динамичен в связи с тем, что кампания декларирования продолжается. Вместе с тем, ориентировочно уже в марте 2024 года постоянный рейтинг риска будет сформирован по декларациям за 2021-2022 отчетные периоды», - сообщили в НАПК.

В ведомстве добавили, что начало полной проверки не свидетельствует о совершении декларантом коррупционного или связанного с коррупцией преступления. Результаты проверки будут известны в течение двух-трех месяцев.

В случае выявления по результату проверки нарушений НАПК будет принимать меры по привлечению лица к установленной законом ответственности, при наличии оснований будет направлять материалы в Специализированную антикоррупционную прокуратуру для решения вопроса о конфискации необоснованных активов.

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