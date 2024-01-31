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  1. В мире

Правительство Британии все еще не передало Украине 2,5 миллиарда фунтов от продажи «Челси»

15:45, 31 января 2024
В 2022 году правительство Великобритании согласилось разрешить подсанкционному Абрамовичу продать «Челси» при условии, что деньги будут потрачены на гуманитарные цели в Украине.
Правительство Британии все еще не передало Украине 2,5 миллиарда фунтов от продажи «Челси»
Источник фото: Paul Gilham/Getty Images
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Средства от продажи футбольного клуба «Челси», принадлежавшего «прокремлевскому» российскому олигарху Роману Абрамовичу, уже 2 года заморожены на банковском счету в Великобритании. Речь идет о 2,5 миллиардах фунтов стерлингов.

Как сообщает «The Guardian», члены комитета по европейским делам Палаты лордов назвали «непонятным» то, что министры не потратили деньги на Украину почти через два года после того, как была согласована продажа.

Правительство согласилось разрешить Абрамовичу продать «Челси» в 2022 году, хотя он находился под санкциями как один из семи российских «прокремлевских» олигархов, при условии, что деньги будут потрачены на помощь пострадавшим от войны в Украине.

Издание пишет, что деньги остаются заблокированными на банковском счете в Великобритании из-за спора между бывшим владельцем «Челси» и правительством относительно того, как именно эти деньги можно потратить.

Также «The Guardian» пишет, что люди, близкие к Абрамовичу, сказали, что договоренность заключалась в том, что деньги должны пойти «всем жертвам конфликта в Украине и его последствиям», тогда как министры настаивали, что они должны быть потрачены исключительно на гуманитарные цели. в Украине.

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