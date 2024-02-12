Практика судів

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Вища рада правосуддя узагальнила свою дисциплінарну практику за 2017-2021 роки: оприлюднено звіт

У ВРП повідомили, на що потрібно звертати увагу під час дисциплінарних проваджень щодо суддів.

Кандидат на голову НАЗК Дмитро Калмиков пояснив, чи має нерухомість на тимчасово окупованій території, та за що його брата притягнули до відповідальності

Крім того, виникли питання щодо отримання кандидатом коштів як ФОП від ГО «Центр спільних дій».

Кандидат на голову НАЗК Агія Загребельська пояснила, як вона опинилася у Реєстрі корупціонерів та розповіла, на чиє запрошення працювала в Адміністрації Президента

Також Агія Загребельська розповіла, що свого часу Павло Петренко зателефонував їй та запропонував взяти участь у обранні Радою суддів голови Державної судової адміністрації.

Кандидати на посади держслужби з резерву хочуть працювати керівниками та переважно в Криму – НАДС

У НАДС розповіли, які проблеми виникли під час спроб заповнити вакансії державної служби на прифронтових територіях.

До кандидата на голову НАЗК Сергія Гупяка виникли питання щодо невнесення до ЄРДР даних за заявою Романа Маселка

Також виникли питання стосовно доходів матері кандидата на посаду голови НАЗК Сергія Гупяка.

  1. У світі

У Швеції вибухнув найбільший в країні аквапарк: є постраждалі, відео

19:34, 12 лютого 2024
Спочатку будівлю охопила пожежа, після чого сталося кілька вибухів.
У Швеції вибухнув найбільший в країні аквапарк: є постраждалі, відео
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У Швеції внаслідок кількох вибухів знищено великий аквапарк, повідомляє Reuters.

Інцидент стався у місті Гетеборг, на заході Швеції. За словами очевидців і рятувальних служб, у недобудованому парку розваг спалахнула потужна пожежа, яка охопила відкриті водні гірки та пов’язані з ними споруди. Вже потім сталася серія вибухів. 

Стверджується, що відвідувачів у парку не було, адже він ще перебуває на стадії будівництва. Відкриття планувалося лише на середину поточного року. Наразі відомо, що постраждали 12 осіб - у них легкі поранення.

Цей аквапарк мав стати одним із найбільших в країні. В нього вклали 1,2 мільярда доларів.

Про причини пожежі та вибухів поки немає інформації. 

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