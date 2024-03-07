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  1. У світі

У Литві затримали ймовірних шпигунів Білорусі

17:43, 7 березня 2024
У Литві затримали підозрюваних у зборі інформації про армію на користь Білорусі.
У Литві затримали ймовірних шпигунів Білорусі
Джерело фото: marijampole.lt
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Литовські спецслужби повідомили, що минулого року затримали кількох громадян Литви, яких підозрюють у шпигунстві на користь Білорусі, повідомляє LRT.

У щорічному звіті Департаменту державної безпеки та Другого слідчого управління при Міністерстві оборони Литви зазначено, що затримані, ймовірно, виконували завдання білоруської розвідки та передавали інформацію своєму замовнику за винагороду.

За даними Генеральної прокуратури, підозрювані збирали та передавали несекретну інформацію про збройні сили Литви, добровольчі сили національної оборони, рух та розташування військової техніки, а також об'єкти цивільного значення.

Згідно з даними розвідки, жодна з осіб не мала доступу до секретної інформації, не працювала з нею та не мала можливості збирати її. Проте зібрана несекретна інформація могла бути використана білоруським режимом для планування дій проти Литви.

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