В Литве задержали вероятных шпионов Беларуси

В Литве задержали подозреваемых в сборе информации об армии в пользу Беларуси.

Источник фото: marijampole.lt

Литовские спецслужбы сообщили, что в прошлом году задержали нескольких граждан Литвы, которых подозревают в шпионаже в пользу Беларуси, сообщает LRT.

В ежегодном отчете Департамента государственной безопасности и Второго следственного управления при Министерстве обороны Литвы указано, что задержанные, вероятно, выполняли задания белорусской разведки и передавали информацию своему заказчику за вознаграждение.

По данным Генеральной прокуратуры, подозреваемые собирали и передавали несекретную информацию о вооруженных силах Литвы, добровольческих силах национальной обороны, движении и расположении военной техники, а также объектах гражданского значения.

Согласно данным разведки, ни один из лиц не имел доступа к секретной информации, не работал с ней и не имел возможности собирать ее. Однако собранная несекретная информация могла быть использована белорусским режимом для планирования действий против Литвы.

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