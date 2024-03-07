Суд вернул государству земли Национального природного парка «Бугский Гард» в Николаевской области стоимостью 77 млн грн

Установлено, что Главное управление Госгеокадастра в Николаевской области незаконно передало в собственность четырем гражданам земельные участки природно-заповедного фонда площадью по 2 га для ведения личного крестьянского хозяйства.

Решением Первомайского горрайонного суда поддержана позиция Первомайской окружной прокуратуры и удовлетворен иск о возвращении земель природно-заповедного фонда площадью 8 га стоимостью 77 млн грн в собственность государства. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Прокуратура установила, что Главное управление Госгеокадастра в Николаевской области вопреки требованиям действующего природоохранного законодательства незаконно передало в собственность четырем гражданам земельные участки природно-заповедного фонда площадью по 2 га каждому для ведения личного крестьянского хозяйства. Они расположены в пределах Национального природного парка «Бугский Гард».

В результате этих незаконных действий особенно ценные земли природно-заповедного фонда выбыли из государственной собственности и были переданы в частную собственность граждан под видом земель сельскохозяйственного назначения.

Суд поддержал позицию прокурора и обязал граждан вернуть государству незаконно полученные в собственность земли.

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