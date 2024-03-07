Суд повернув державі землі Національного природного парку «Бузький Гард» на Миколаївщині вартістю 77 млн грн

Встановлено, що Головне управління Держгеокадастру у Миколаївській області незаконно передало у власність чотирьом громадянам земельні ділянки природно-заповідного фонду площею по 2 га кожному для ведення особистого селянського господарства.

Рішенням Первомайського міськрайонного суду підтримано позицію Первомайської окружної прокуратури та задоволено позов про повернення земель природно-заповідного фонду площею 8 га вартістю 77 млн грн у власність держави. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Прокуратура встановила, що Головне управління Держгеокадастру у Миколаївській області, всупереч вимогам діючого природоохоронного законодавства, незаконно передало у власність чотирьом громадянам земельні ділянки природно-заповідного фонду площею по 2 га кожному для ведення особистого селянського господарства. Вони розташовані в межах Національного природного парку «Бузький Гард».

Внаслідок цих незаконних дій, особливо цінні землі природно-заповідного фонду вибули з державної власності та були передані у приватну власність громадян під виглядом земель сільськогосподарського призначення.

Суд підтримав позицію прокурора та зобов’язав громадян повернути державі незаконно отримані у власність землі.

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