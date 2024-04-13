Громадян Молдови, які потрапили під міжнародні санкції, можуть позбавити громадянства

Парламент Молдови ухвалив законопроект про позбавлення громадянства за міжнародні санкції.

Джерело фото: ukrinform

Парламент Молдови ухвалив законопроєкт, який визначає процедуру позбавлення громадянства Молдови осіб, що потрапили під міжнародні санкції. Згідно з повідомленням Newsmaker, у п’ятницю, 12 квітня, було проведено голосування, на якому поправки до закону про застосування міжнародних санкцій підтримали 52 депутати від партії "Дія і солідарність" (PAS).

Згідно з новим законопроєктом, Служба інформації та безпеки матиме можливість розглядати можливість позбавлення громадянства осіб, які підпадають під міжнародні санкції, і, у відповідності до обставин, ініціювати процедуру позбавлення громадянства.

Депутат PAS Василе Гредінару пояснив: " Йдеться про певні дії, які відповідні органи мають застосувати у ситуації, коли можуть застосовуватися положення ст. 23 закону про промадянство Молдови (статтею визначено підстави позбавлення громадянства у виняткових випадках – Ред.). У даному випадку СІБ передає інформацію Агентству держпослуг, яке ініціює процес. А далі є закон про громадянство Молдови, де визначені мотив і процедура [позбавлення громадянства]".

За словами депутата, ця ініціатива спрямована на боротьбу з громадянами, які протидіють інтересам країни та співпрацюють з іноземними державами. "Це злочини, які можуть стати підставою для позбавлення громадянства Молдови. І так, я вважаю, що тих громадян, які працюють проти інтересів Молдови та в інтересах іноземної держави, позбавлення громадянства – це найменше покарання, яке можна запропонувати", - додав він.

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