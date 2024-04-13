Граждан Молдовы, попавших под международные санкции, могут лишить гражданства

Парламент Молдовы принял законопроект о лишении гражданства за международные санкции.

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Парламент Молдовы принял законопроект, который определяет процедуру лишения гражданства Молдовы лиц, попавших под международные санкции. Согласно сообщению Newsmaker, в пятницу, 12 апреля, было проведено голосование, на котором поправки к закону о применении международных санкций поддержали 52 депутата от партии "Действие и солидарность" (PAS).

Согласно новому законопроекту, Служба информации и безопасности будет иметь возможность рассматривать возможность лишения гражданства лиц, подпадающих под международные санкции, и, в соответствии с обстоятельствами, инициировать процедуру лишения гражданства.

Депутат PAS Василе Грэдинару пояснил: "Речь идет об определенных действиях, которые соответствующие органы должны применить в ситуации, когда могут применяться положения ст. 23 закона о програжданстве Молдовы (статьей определены основания лишения гражданства в исключительных случаях - Ред.). В данном случае СИБ передает информацию Агентству госуслуг, которое инициирует процесс. А дальше есть закон о гражданстве Молдовы, где определены мотив и процедура [лишения гражданства]".

По словам депутата, эта инициатива направлена на борьбу с гражданами, которые противодействуют интересам страны и сотрудничают с иностранными государствами. "Это преступления, которые могут стать основанием для лишения гражданства Молдовы. И да, я считаю, что тех граждан, которые работают против интересов Молдовы и в интересах иностранного государства, лишение гражданства - это наименьшее наказание, которое можно предложить", - добавил он.

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