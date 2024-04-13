Практика судов
  1. В мире

Британский военный выиграл суд против кремля за бесчеловечное обращение в плену

17:11, 13 апреля 2024
Британскому воину, который прошел российский плен в Мариуполе, назначили компенсацию.
Британский военный выиграл суд против кремля за бесчеловечное обращение в плену
Источник фото: The Daily Mail
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Британский военный Шон Пиннер, который воевал на стороне Украины и попал в российский плен в 2022 году в Мариуполе, выиграл суд против кремля. Соломенский районный суд Киева решил назначить ему материальную компенсацию.

Согласно информации издания The Daily Mail, в октябре адвокаты из Лондона и Украины подали иск в суд, требуя от россии компенсацию за бесчеловечное обращение с Пиннером, когда он был в плену. Мужчина, который ранее был британским солдатом и служил в Боснии и боролся против ИГИЛ, попал в плен в апреле 2022 года во время осады Мариуполя.

Суд принял решение в пользу Пиннера, признав, что российская федерация нарушила его права человека, и установил, что она должна компенсировать ему соответствующую сумму.

Пиннер планирует продолжать борьбу за свои права и в британских судах.

Он заявил: "россию нужно привлечь к ответственности за то, как они обращались со мной, и это первый шаг. Это сейчас создает прецедент для других жертв российской агрессии. Все жертвы войны должны и смогут привлечь Россию к ответственности за содеянное. Когда россия вернется в реальный мир, ей придется уладить эти юридические дела… Это не сейчас, а будущее, в следующем году, 10 лет, 20 лет".

После освобождения из плена Пиннер был награжден орденом Мужества в Киеве.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Закон о мобилизации: последствия для военнообязанных, что будет с отсрочкой

Лента новостей

Блоги
Публикации
Граждане, состоящие на военном учете, обязаны в течение двух месяцев сообщить ТЦК номер телефона и реальный адрес

Неуточнение учетных данных в течение 2 месяцев может грозить штрафом до 22,5 тысячи грн, в том числе, лицам, находящимся за границей.

Средняя зарплата работников аппаратов судов за 2023 год составила 19 тысяч грн – ГСА

Глава ГСА Максим Пампура назвал среднюю зарплату в местных и апелляционных судах в 2023 и в 2024 году.

Мужчины от 18 до 60 лет должны носить с собой военный билет, действительность которого будут проверяться через электронный Реестр

Представитель ТЦК и полицейский смогут проверить действительность военно-учетного документа средствами Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, где будут представлены все данные о гражданине.

За игнорирование правил военного учета бизнес будут штрафовать на 59,5 тысячи гривен – Рада одобрила законопроект

Верховная Рада приняла за основу законопроект об увеличении штрафов для бизнеса и граждан за нарушение правил военного учета в 5 раз.

С введением в марте в УПК новых требований к фиксации судебных заседаний по уголовным делам у судов появились серьезные проблемы – РСУ

В ГСА объяснили, собираются ли решать проблемы с работой подсистемы, которая должна обеспечивать обязательную фиксацию заседаний по уголовным делам в соответствии с новыми изменениями в УПК.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Закон о мобилизации: последствия для военнообязанных, что будет с отсрочкой
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Руслан Ралець
    Руслан Ралець
    голова Дубенського міськрайонного суду Рівненської області
  • Владислав Дев’ятко
    Владислав Дев’ятко
    суддя Оболонського районного суду міста Києва
  • Світлана Шевчук
    Світлана Шевчук
    суддя Північного апеляційного господарського суду
  • Інна Берднік
    Інна Берднік
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Ганна Сальнікова
    Ганна Сальнікова
    суддя Господарського суду Харківської області