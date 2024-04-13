Британский военный выиграл суд против кремля за бесчеловечное обращение в плену

Британскому воину, который прошел российский плен в Мариуполе, назначили компенсацию.

Источник фото: The Daily Mail

Британский военный Шон Пиннер, который воевал на стороне Украины и попал в российский плен в 2022 году в Мариуполе, выиграл суд против кремля. Соломенский районный суд Киева решил назначить ему материальную компенсацию.

Согласно информации издания The Daily Mail, в октябре адвокаты из Лондона и Украины подали иск в суд, требуя от россии компенсацию за бесчеловечное обращение с Пиннером, когда он был в плену. Мужчина, который ранее был британским солдатом и служил в Боснии и боролся против ИГИЛ, попал в плен в апреле 2022 года во время осады Мариуполя.

Суд принял решение в пользу Пиннера, признав, что российская федерация нарушила его права человека, и установил, что она должна компенсировать ему соответствующую сумму.

Пиннер планирует продолжать борьбу за свои права и в британских судах.

Он заявил: "россию нужно привлечь к ответственности за то, как они обращались со мной, и это первый шаг. Это сейчас создает прецедент для других жертв российской агрессии. Все жертвы войны должны и смогут привлечь Россию к ответственности за содеянное. Когда россия вернется в реальный мир, ей придется уладить эти юридические дела… Это не сейчас, а будущее, в следующем году, 10 лет, 20 лет".

После освобождения из плена Пиннер был награжден орденом Мужества в Киеве.

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