Британський військовий виграв суд проти кремля за нелюдське поводження у полоні

Британському воїну, який пройшов російський полон в Маріуполі, призначили компенсацію.

Джерело фото: The Daily Mail

Британський військовий Шон Піннер, й воював на боці України та потрапив у російський полон 2022 року в Маріуполі, виграв суд проти Кремля. Солом'янський районний суд Києва вирішив призначити йому матеріальну компенсацію.

Згідно з інформацією видання The Daily Mail, у жовтні адвокати з Лондона та України подали позов до суду, вимагаючи від росії компенсацію за нелюдське поводження з Піннером, коли він був у полоні. Чоловік, який раніше був британським солдатом і служив в Боснії та боровся проти ІДІЛ, потрапив у полон у квітні 2022 року під час облоги Маріуполя.

Суд прийняв рішення на користь Піннера, визнавши, що російська федерація порушила його права людини, і встановив, що вона повинна компенсувати йому відповідну суму.

Піннер планує продовжувати боротьбу за свої права і в британських судах.

Він заявив: «росію потрібно притягнути до відповідальності за те, як вони поводилися зі мною, і це перший крок. Це зараз створює прецедент для інших жертв російської агресії. Усі жертви війни повинні і зможуть притягнути росію до відповідальності за скоєне. Коли росія повернеться в реальний світ, їй доведеться залагодити ці юридичні справи... Це не зараз, а майбутнє, наступного року, 10 років, 20 років».

Після звільнення з полону Піннер був нагороджений орденом Мужності у Києві.

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