В «Дії» некоректно відображаються документи про освіту: як виправити

У застосунку відображається інформація, яка міститься у Реєстрі документів про освіту ЄДЕБО.

У застосунку «Дія» стали доступні документи про освіту. Бувають випадки, коли в таких документах відображається некоректна інформація. Про це розповіли на порталі Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО).

Так, у «Дії» відображається інформація, яка міститься у Реєстрі документів про освіту ЄДЕБО.

Якщо інформацію внесено до Реєстру, то дипломи будуть відображатися:

з 2000 року: кваліфікованого робітника, молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра;

з 2021 року: фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра;

з 2022 року: доктора філософії/доктора мистецтва.

Також у «Дії» відображаються свідоцтва:

з 2000 року: про базову середню освіту;

з 2019 року: про повну загальну середню освіту;

з 2000 року: про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації.

У застосунку також відображається атестат про повну загальну середню освіту (з 2000 до 2019 року).

У ЄДЕБО пояснили, що першою умовою для відображення документів про освіту у застосунку є успішне співставлення реєстраційного номеру облікової картки платників податків (РНОКПП) у «Дія» з РНОКПП у даних документа про освіту, що міститься в Реєстрі.

«Обсяг інформації, що міститься в документі про освіту, відповідає формі документа, яка діяла на момент його видачі», – йдеться у повідомленні

Якщо в «Дії» відображається неповна або некоректна інформація, потрібно звернутися до закладу освіти, який видав документ, для вирішення проблеми.

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