В «Дії» некоректно відображаються документи про освіту: як виправити

У застосунку «Дія» стали доступні документи про освіту. Бувають випадки, коли в таких документах відображається некоректна інформація. Про це розповіли на порталі Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО).
Так, у «Дії» відображається інформація, яка міститься у Реєстрі документів про освіту ЄДЕБО.
Якщо інформацію внесено до Реєстру, то дипломи будуть відображатися:
Також у «Дії» відображаються свідоцтва:
У застосунку також відображається атестат про повну загальну середню освіту (з 2000 до 2019 року).
У ЄДЕБО пояснили, що першою умовою для відображення документів про освіту у застосунку є успішне співставлення реєстраційного номеру облікової картки платників податків (РНОКПП) у «Дія» з РНОКПП у даних документа про освіту, що міститься в Реєстрі.
«Обсяг інформації, що міститься в документі про освіту, відповідає формі документа, яка діяла на момент його видачі», – йдеться у повідомленні
Якщо в «Дії» відображається неповна або некоректна інформація, потрібно звернутися до закладу освіти, який видав документ, для вирішення проблеми.
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