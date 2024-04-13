В Австралії чоловік з ножем напав на відвідувачів ТЦ: 6 загиблих, серед поранених – мати з немовлям

6 людей загинули під час нападу на ТЦ у Бонді-Джанкшн, нападника застрелив поліцейський.

У Сіднеї, столиці Австралії, у суботу вранці, 13 квітня, невідомий здійснив напад із ножем на відвідувачів торгового центруу Westfield у районі Бонді-Джанкшен, що призвело до загибелі щонайменше 6 людей (п'ять жінок і один чоловік), ще 9 отримали поранення, серед них – мати з немовлям. Зловмисника застрелили поліцейські. Про це повідомили BBC.

Очевидці розповіли, що серед поранених є мати з 9-місячною дитиною, яких госпіталізували. Зараз немовля перебуває в хірургії, триває операція.

На опублікованих у соціальних мережах відео видно чоловіка, який у шортах і футболці регбійної ліги тримає в руках ніж. Люди почали втікати від нього.

Поліцейські, що прибули на місце, застрелили зловмисника. Представник поліції зазначив, що офіцер спробував надати медичну допомогу нападнику, але він пізніше помер.

Мотиви і особистість злочинця встановлюються, однак поліція стверджує, що він діяв самостійно.

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