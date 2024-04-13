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$8800 за документи для безперешкодного виїзду за кордон: на Рівненщині судитимуть чоловіка

19:10, 13 квітня 2024
Обвинувачений оформляв своїм «клієнтам» документи щодо їх непридатності до військової служби зі зняттям з військового обліку, чим сприяв незаконному перетину державного кордону України чоловіків мобілізаційного віку.
$8800 за документи для безперешкодного виїзду за кордон: на Рівненщині судитимуть чоловіка
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У Рівненській області до 9 років ув’язнення загрожує чоловіку, який сприяв виїзду військовозобов’язаних за кордон. Про це повідомляє Рівненська обласна прокуратура.

«Дубенською окружною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт щодо 32-річного чоловіка, який сприяв у виготовленні фіктивних документів, що давали можливість безперешкодного виїзду військовозобов’язаних за межі України (ч. 3 ст. 332 КК України)», — йдеться у повідомленні.

Встановлено, що обвинувачений оформляв своїм «клієнтам» документи щодо їх непридатності до військової служби зі зняттям з військового обліку, чим сприяв незаконному перетину державного кордону України чоловіків мобілізаційного віку. Свої послуги зловмисник оцінював у 8800 доларів.

Чоловіка затримали на початку цього року, після отримання другої частини коштів та передачі необхідних документів. Правоохоронці встановили, що насправді документи про непридатність до військової служби «клієнта» зі зняттям його з військового обліку – фальсифіковані.

Додається, що обвинувачений вже не вперше потрапляє у поле зору правоохоронців. Наразі у Бродівському районному суді Львівщини на розгляді перебуває обвинувальний акт стосовно цього ж чоловіка, за вчинення аналогічного злочину.

Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – позбавлення волі до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

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