$8800 за документы для беспрепятственного выезда за границу: в Ровенской области будут судить мужчину

Обвиняемый оформлял своим «клиентам» документы по их непригодности к военной службе со снятием с военного учета, чем способствовал незаконному пересечению государственной границы Украины мужчин мобилизационного возраста.

В Ровенской области до 9 лет заключения грозит мужчине, способствовавшему выезду военнообязанных за границу. Об этом сообщает Ровенская областная прокуратура.

«Дубенской окружной прокуратурой направлен в суд обвинительный акт в отношении 32-летнего мужчины, способствовавшего в изготовлении фиктивных документов, дающих возможность беспрепятственного выезда военнообязанных за пределы Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины)», — говорится в сообщении.

Установлено, что обвиняемый оформлял своим «клиентам» документы по поводу их непригодности к военной службе со снятием с военного учета, чем способствовал незаконному пересечению государственной границы Украины мужчин мобилизационного возраста. Свои услуги злоумышленник оценивал в 8800 долларов.

Мужчину задержали в начале этого года после получения второй части средств и передачи необходимых документов. Правоохранители установили, что документы о непригодности к военной службе «клиента» со снятием его с военного учета – фальсифицированы.

Добавляется, что обвиняемый уже не в первый раз попадает в поле зрения правоохранителей. В Бродовском районном суде Львовщины на рассмотрении находится обвинительный акт в отношении этого же мужчины, за совершение аналогичного преступления.

Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи – лишение свободы до 9 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет с конфискацией имущества.

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