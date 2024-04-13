20% к выплатам: кто из пенсионеров может получить доплату за место жительства

Такое преимущество доступно как для постоянных жителей горных населённых пунктов, так и для переселенцев.

Фото: radiotrek.rv.ua

Пенсионеры, проживающие в горной местности, могут получить прибавку к выплатам. Речь идет к дополнительной доплате к пенсии в размере 20%. Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

Такое преимущество доступно как для постоянных жителей горных населённых пунктов, так и для переселенцев.

Соответствующий вопрос доплат регулирует закон «О статусе горных населенных пунктов Украины».

«Размер государственных пенсий, стипендий, всех предусмотренных действующим законодательством видов государственной материальной помощи гражданам, которые приобрели статус работающего, проживающего или обучающегося на территории населенного пункта, которому предоставлен статус горного, увеличивается на 20 процентов. Финансирование увеличения размера пенсий, предусмотренное этой частью, производится за счет средств Государственного бюджета Украины», — отмечается в статье шестой закона.

Однако в горные населенные пункты входят не все населенные пункты Закарпатья. В области около 190 населенных пунктов есть статус «горных». Соответствующие доплаты предоставляют около 50 тыс. граждан.

Сумма доплаты определяется индивидуально. Однако она составляет 20% от основного размера пенсии. Получить надбавку можно, если оформить специальное удостоверение, где будет подтверждаться проживание в горном населенном пункте или столкновение с неразвитыми сферами.

Соответствующие удостоверения оформляются через местные органы или Центры предоставления административных услуг.

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