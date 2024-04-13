20% до виплат: хто з пенсіонерів може отримати доплату за місце проживання

Така перевага доступна як для постійних мешканців гірських населених пунктів, так і для переселенців.

Фото: radiotrek.rv.ua

Пенсіонери, які проживають у гірській місцевості, можуть отримати надбавку до виплат. Мова йде до додаткову доплату до пенсії у розмірі 20%. Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

Така перевага доступна як для постійних мешканців гірських населених пунктів, так і для переселенців.

Відповідне питання доплат регулює закон «Про статус гірських населених пунктів України».

«Розмір державних пенсій, стипендій, всіх передбачених чинним законодавством видів державної матеріальної допомоги громадянам, які набули статусу працюючого, що проживає або навчається на території населеного пункту, якому надано статус гірничого, збільшується на 20 відсотків. Фінансування збільшення розміру пенсій, передбачене цією частиною, здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України», — зазначається у статті шостій закону.

Проте до гірських населених пунктів входять не всі населені пункти Закарпаття. В області близько у 190 населених пунктів є статус «гірських». Відповідні доплати надають близько 50 тис. громадян.

Сума доплати визначається індивідуально. Однак вона становить 20% від основного розміру пенсії. Одержати надбавку можна буде, якщо оформити спеціальне посвідчення, де буде підтверджуватися проживання у гірському населеному пункті чи зіткнення з нерозвиненими сферами.

Відповідні посвідчення оформляють через місцеві органи чи Центри надання адміністративних послуг.

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