В Австралии мужчина с ножом напал на посетителей ТЦ: 6 погибших, среди раненых – мать с младенцем

6 человек погибли во время нападения на ТЦ в Бонди-Джанкшн, нападавшего застрелил полицейский.

В Сиднее, столице Австралии, в субботу утром, 13 апреля, неизвестный совершил нападение с ножом на посетителей торгового центра Westfield в районе Бонди-Джанкшен, что привело к гибели по меньшей мере 6 человек (пять женщин и один мужчина), еще 9 получили ранения, среди них - мать с младенцем. Злоумышленника застрелили полицейские. Об этом сообщили BBC.

Очевидцы рассказали, что среди раненых есть мать с 9-месячным ребенком, которых госпитализировали. Сейчас младенец находится в хирургии, продолжается операция.

На опубликованных в социальных сетях видео видно мужчину, который в шортах и футболке регбийной лиги держит в руках нож. Люди начали убегать от него.

Прибывшие на место полицейские застрелили злоумышленника. Представитель полиции отметил, что офицер попытался оказать медицинскую помощь нападавшему, но он позже скончался.

Мотивы и личность преступника устанавливаются, однако полиция утверждает, что он действовал самостоятельно.

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