В Дії некорректно отображаются документы об образовании: как исправить

В приложении отображается информация, содержащаяся в Реестре документов об образовании ЕГЕБО.

В приложении «Дія» стали доступны документы об образовании. Есть случаи, когда в таких документах отображается некорректная информация. Об этом рассказали на портале Единой государственной электронной базы по вопросам образования (ЕГЕБО).

Так, в Дії отображается информация, содержащаяся в Реестре документов об образовании ЕГЕБО.

Если информация внесена в Реестр, то дипломы будут отображаться:

с 2000 года: квалифицированного рабочего, младшего специалиста, бакалавра, специалиста, магистра;

с 2021 года: профессионального младшего бакалавра, младшего бакалавра;

с 2022: доктора философии/доктора искусства.

Также в Дії отображаются свидетельства:

с 2000 года: о базовом среднем образовании;

с 2019 года: о полном среднем образовании;

с 2000 года: о присвоении (повышении) рабочей квалификации.

В приложении также отображается аттестат о среднем образовании (с 2000 по 2019 год).

В ЕГЕБО объяснили, что первым условием для отображения документов об образовании в приложении является успешное сопоставление регистрационного номера учетной карточки налогоплательщиков (РНОКПП) в «Дії» с РНОКПП в данных содержащегося в Реестре документа об образовании.

«Объем информации, содержащейся в документе об образовании, соответствует форме документа, действовавшей на момент его выдачи», – говорится в сообщении.

Если в «Дії» отображается неполная или некорректная информация, необходимо обратиться в учебное заведение для решения проблемы.

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