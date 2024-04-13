Microsoft додає рекламу в меню «Пуск» на Windows 11

Рекламні оголошення розташовані в розділі «Рекомендовані» та поки що показуються тільки в США.

Microsoft почала тестувати рекламу програм в меню «Пуск» Windows 11. Про це йдеться у блозі компанії.

Так, Microsoft випустила новий тестовий білд ОС Windows 11 Insider Preview Build 22635.3495, в якому в меню «Пуск» з’являється реклама програм з Windows Store.

Рекламні оголошення розташовані в розділі «Рекомендовані» та поки що показуються тільки в США.

«На додаток до останніх удосконалень, як-от групування нещодавно інстальованих програм і відображення програм, якими ви часто користуєтеся, ми тепер випробовуємо рекомендації, які допоможуть вам знайти чудові програми з Microsoft Store у розділі «Рекомендовані» в меню «Пуск». Ця функція з’явиться лише для Windows Insiders у бета-каналі в США та не поширюватиметься на комерційні пристрої (пристрої, якими керують організації)», — розповіли у компанії.

У тестовій версії Windows 11 користувачі мають змогу вимкнути ці рекламні оголошення.

Для цього потрібно перейти в меню «Налаштування», вибрати пункт «Персоналізація», далі розділ «Пуск» і вже в ньому вимкнути перемикач «Показувати рекомендації для підказок, акцій додатків тощо».

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