Microsoft добавляет рекламу в меню «Пуск» на Windows 11

Рекламные объявления расположены в разделе «Рекомендуемые» и пока что показываются только в США.

Microsoft начала тестировать рекламу программ в меню «Пуск» Windows 11. Об этом говорится в блоге компании.

Microsoft выпустила новый тестовый билд ОС Windows 11 Insider Preview Build 22635.3495, в котором в меню «Пуск» появляется реклама программ из Windows Store.

Рекламные объявления расположены в разделе «Рекомендуемые» и пока что показываются только в США.

«В дополнение к последним усовершенствованиям, таким как группирование недавно установленных программ и отображение часто используемых программ, мы теперь испытываем рекомендации, которые помогут вам найти замечательные программы из Microsoft Store в разделе «Рекомендуемые» в меню «Пуск». Эта функция появится только для Windows Insiders в бета-канале в США и не будет распространяться на коммерческие устройства (устройства, которыми управляют организации)», — рассказали в компании.

В тестовой версии Windows 11 пользователи могут отключить эти рекламные объявления.

Для этого нужно перейти в меню «Настройки», выбрать пункт «Персонализация», далее раздел «Пуск» и уже отключить переключатель «Показывать рекомендации для подсказок, акций приложений и т.д.».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.