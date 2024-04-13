Практика судов
  1. В мире

Microsoft добавляет рекламу в меню «Пуск» на Windows 11

18:11, 13 апреля 2024
Рекламные объявления расположены в разделе «Рекомендуемые» и пока что показываются только в США.
Microsoft добавляет рекламу в меню «Пуск» на Windows 11
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Microsoft начала тестировать рекламу программ в меню «Пуск» Windows 11. Об этом говорится в блоге компании.

Microsoft выпустила новый тестовый билд ОС Windows 11 Insider Preview Build 22635.3495, в котором в меню «Пуск» появляется реклама программ из Windows Store.

Рекламные объявления расположены в разделе «Рекомендуемые» и пока что показываются только в США.

«В дополнение к последним усовершенствованиям, таким как группирование недавно установленных программ и отображение часто используемых программ, мы теперь испытываем рекомендации, которые помогут вам найти замечательные программы из Microsoft Store в разделе «Рекомендуемые» в меню «Пуск». Эта функция появится только для Windows Insiders в бета-канале в США и не будет распространяться на коммерческие устройства (устройства, которыми управляют организации)», — рассказали в компании.

В тестовой версии Windows 11 пользователи могут отключить эти рекламные объявления.

Для этого нужно перейти в меню «Настройки», выбрать пункт «Персонализация», далее раздел «Пуск» и уже отключить переключатель «Показывать рекомендации для подсказок, акций приложений и т.д.».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Закон о мобилизации: последствия для военнообязанных, что будет с отсрочкой

Лента новостей

Блоги
Публикации
Военнослужащего за совершение домашнего насилия лишили дополнительного вознаграждения на два месяца – что решил Верховный Суд

Верховный Суд рассмотрел дело о возможности лишить военнослужащего дополнительного вознаграждения на два месяца за совершение домашнего насилия над супругой.

Система «Оберег» заработает с другими реестрами, откуда подтянутся данные о военнообязанных – член Комитета по нацбезопасности

Кроме месседжа иностранным партнерам, что Украина усиливает мобилизационные процессы, также закон о мобилизации даст Генштабу ВСУ четкое понимание, сколько людей в Украине можно мобилизовать.

Граждане, состоящие на военном учете, обязаны в течение двух месяцев сообщить ТЦК номер телефона и реальный адрес

Неуточнение учетных данных в течение 2 месяцев может грозить штрафом до 22,5 тысячи грн, в том числе, лицам, находящимся за границей.

Средняя зарплата работников аппаратов судов за 2023 год составила 19 тысяч грн – ГСА

Глава ГСА Максим Пампура назвал среднюю зарплату в местных и апелляционных судах в 2023 и в 2024 году.

Мужчины от 18 до 60 лет должны носить с собой военный билет, действительность которого будут проверяться через электронный Реестр

Представитель ТЦК и полицейский смогут проверить действительность военно-учетного документа средствами Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, где будут представлены все данные о гражданине.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Закон о мобилизации: последствия для военнообязанных, что будет с отсрочкой
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Руслан Ралець
    Руслан Ралець
    голова Дубенського міськрайонного суду Рівненської області
  • Владислав Дев’ятко
    Владислав Дев’ятко
    суддя Оболонського районного суду міста Києва
  • Світлана Шевчук
    Світлана Шевчук
    суддя Північного апеляційного господарського суду
  • Інна Берднік
    Інна Берднік
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Ганна Сальнікова
    Ганна Сальнікова
    суддя Господарського суду Харківської області