У Instagram, Facebook та WhatsApp з'явився асистент зі штучним інтелектом Meta AI

Meta впровадила у свої продукти помічника на основу штучного інтелекту.

Фото: Reuters

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Корпорація Meta повідомила про запуск безкоштовного асистента на основі штучного інтелекту Meta AI на платформах WhatsApp, Instagram, Facebook та Messenger. Про це поінформували у блозі компанії.

Асистент може відповідати на запитання, генерувати зображення та створювати анімації. Його створили на основі нової великої мовної моделі Llama 3.

«Ми вважаємо, що Meta AI - найінтелектуальніший ШІ-асистент, яким ви можете користуватися без обмежень», - повідомив Марк Цукерберг.

Асистента Meta AI вбудували у пошуковий рядок додатків WhatsApp, Instagram, Facebook та Messenger, де користувачі можуть ставити запитання.

Помічник також доступний на офіційному веб-сайті, де користувачі можуть отримати допомогу у вирішенні математичних завдань або написанні професійного електронного листа.

Нагадаємо, Meta представила ШІ-асистента у вересні 2023 року. З 19 квітня 2024 року інструмент став доступним у кількох країнах, включаючи США, Канаду, Нову Зеландію та Австралію.

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