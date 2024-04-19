В Instagram, Facebook и WhatsApp появился ассистент с искусственным интеллектом Meta AI

Meta внедрила ИИ-ассистента в свои продукты.

Фото: Reuters

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Корпорация Meta сообщила о запуске бесплатного ассистента на основе искусственного интеллекта Meta AI на платформах WhatsApp, Instagram, Facebook и Messenger. Об этом сообщили в блоге компании.

Ассистент может отвечать на вопросы, генерировать изображения и создавать анимации. Его создали на основе новой большой языковой модели Llama 3.

«Мы считаем, что Meta AI — самый интеллектуальный ИИ-ассистент, которым вы можете пользоваться без ограничений», — сообщил Марк Цукерберг.

Ассистента Meta AI встроили в поисковую строку приложений WhatsApp, Instagram, Facebook и Messenger, где пользователи могут задавать вопросы.

Ассистент также доступен на официальном сайте, где пользователи могут получить помощь в решении математических задач или написании профессионального электронного письма.

Напомним, Meta представила ИИ-ассистента в сентябре 2023 года. С 19 апреля 2024 года инструмент стал доступен в нескольких странах, включая США, Канаду, Новую Зеландию и Австралию.

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