В ГНС напомнили, сколько сейчас длится выездная налоговая проверка

Отмечается, что в случае если при проведении проверки налогоплательщик предоставляет документы менее чем за три рабочих дня до дня ее завершения, проведение проверки может быть дополнительно продлено сроком на три рабочих дня.

Налоговая служба в Винницкой области напомнила, сколько сейчас длится выездная налоговая проверка.

Указывается, что контролирующие органы имеют право проводить камеральные, документальные (плановые или внеплановые; выездные или невыездные) и фактические проверки. Продолжительность документальной плановой проверки не должна превышать 30 рабочих дней для крупных налогоплательщиков, в отношении субъектов малого предпринимательства – 10 рабочих дней, других налогоплательщиков – 20 рабочих дней.

Продление сроков проведения проверок, определенных ст. 77 НКУ, возможно по решению руководителя контролирующего органа не более чем на 15 рабочих дней для крупных налогоплательщиков, в отношении субъектов малого предпринимательства – не более чем на 5 рабочих дней, других налогоплательщиков – не более чем на 10 рабочих дней.

Продолжительность документальной внеплановой проверки не должна превышать 15 рабочих дней для крупных налогоплательщиков, в отношении субъектов малого предпринимательства – 5 рабочих дней, для физических лиц – предпринимателей, не имеющих наемных работников, при наличии условий, определенных в абзацах третьем – восьмом этого пункта, – 3 рабочих дня, других налогоплательщиков – 10 рабочих дней. Продление сроков проведения таких проверок возможно по решению руководителя контролирующего органа не более чем на 10 рабочих дней для крупных налогоплательщиков, в отношении субъектов малого предпринимательства – не более чем на 2 рабочих дня, других налогоплательщиков – не более чем на 5 рабочих дней.

В случае если при проведении проверки налогоплательщик предоставляет документы менее чем за три рабочих дня до дня ее завершения или присланы в порядке, предусмотренном абзацем первым п. 44.7 ст. 44 НКУ, документы поступили в контролирующий орган менее чем за три рабочих дня до дня завершения проверки, проведение проверки может быть дополнительно продлено сроком на три рабочих дня.

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