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В ГНС напомнили, сколько сейчас длится выездная налоговая проверка

19:14, 19 апреля 2024
Отмечается, что в случае если при проведении проверки налогоплательщик предоставляет документы менее чем за три рабочих дня до дня ее завершения, проведение проверки может быть дополнительно продлено сроком на три рабочих дня.
В ГНС напомнили, сколько сейчас длится выездная налоговая проверка
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Налоговая служба в Винницкой области напомнила, сколько сейчас длится выездная налоговая проверка.

Указывается, что контролирующие органы имеют право проводить камеральные, документальные (плановые или внеплановые; выездные или невыездные) и фактические проверки. Продолжительность документальной плановой проверки не должна превышать 30 рабочих дней для крупных налогоплательщиков, в отношении субъектов малого предпринимательства – 10 рабочих дней, других налогоплательщиков – 20 рабочих дней.

Продление сроков проведения проверок, определенных ст. 77 НКУ, возможно по решению руководителя контролирующего органа не более чем на 15 рабочих дней для крупных налогоплательщиков, в отношении субъектов малого предпринимательства – не более чем на 5 рабочих дней, других налогоплательщиков – не более чем на 10 рабочих дней.

Продолжительность документальной внеплановой проверки не должна превышать 15 рабочих дней для крупных налогоплательщиков, в отношении субъектов малого предпринимательства – 5 рабочих дней, для физических лиц – предпринимателей, не имеющих наемных работников, при наличии условий, определенных в абзацах третьем – восьмом этого пункта, – 3 рабочих дня, других налогоплательщиков – 10 рабочих дней. Продление сроков проведения таких проверок возможно по решению руководителя контролирующего органа не более чем на 10 рабочих дней для крупных налогоплательщиков, в отношении субъектов малого предпринимательства – не более чем на 2 рабочих дня, других налогоплательщиков – не более чем на 5 рабочих дней.

В случае если при проведении проверки налогоплательщик предоставляет документы менее чем за три рабочих дня до дня ее завершения или присланы в порядке, предусмотренном абзацем первым п. 44.7 ст. 44 НКУ, документы поступили в контролирующий орган менее чем за три рабочих дня до дня завершения проверки, проведение проверки может быть дополнительно продлено сроком на три рабочих дня.

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