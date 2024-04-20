Практика судов
  1. В Украине

Как установление лимитов изменило продажу табака и алкоголя: подробности

08:15, 20 апреля 2024
Уменьшение продажи табака и алкоголя - результаты новых ограничений в беспошлинной торговле.
Как установление лимитов изменило продажу табака и алкоголя: подробности
Источник фото: zak.tax.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В результате установления лимитов продажи табачных изделий и алкогольных напитков в магазинах беспошлинной торговли, наблюдается значительное уменьшение их объемов реализации. Закон Украины № 3326-IX, вступивший в силу 1 октября 2023 года, установил ограничения на количество этих товаров, которое одно лицо может приобрести в течение одних суток, и предусмотрел административную ответственность за их превышение. Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.

За период с октября 2023 года по март 2024 года наблюдается следующее уменьшение объемов реализации табачных изделий и алкогольных напитков:

  • среднее количество табачных изделий на один кассовый чек сократилось на 87%, а объемы реализации продукции уменьшились на 91%;
  • средний объем алкогольных напитков на один кассовый чек сократился на 50%, а объемы реализации продукции уменьшились на 42%.

Сейчас в Украине действует 39 магазинов беспошлинной торговли, но в связи с вооруженной агрессией и закрытием пунктов пропуска на границах с Россией и Беларусью, а также морского и воздушного сообщения, 25 из них не работают. Часть магазинов повреждена вражескими обстрелами.

Согласно закону, действует ограничение на продажу табачных изделий и алкогольных напитков до прекращения или отмены военного положения. Сейчас запрещена продажа более 50 сигарет или 10 сигар или 20 сигарилл или 50 граммов табака на одного человека, а также более 2 литров алкогольных напитков с содержанием спирта, не превышающим 22%, или более 1 литра крепких алкогольных напитков.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Закон об усилении мобилизации: военный учет и другие изменения для украинцев за границей

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин обновит расписание болезней, определяющих степень пригодности к военной службе, а процесс идентификации ограниченно годных автоматизируют

Правительство обновит Порядок прохождения ВЛК и перечень болезней, определяющих степень пригодности к военной службе, и с середины мая начнет вызывать повторное ВЛК ограниченно годных.

Высший совет правосудия за год действия Государственной антикоррупционной программы смог частично выполнить одну антикоррупционную задачу из 17

До 29 февраля Высший совет правосудия должен был выполнить мероприятие ГАП, которое предусматривает разработку проекта единых индикаторов для оценки добропорядочности судьи и кандидата на должность судьи, но выполнение этой задачи даже не начато.

Руководитель Офиса противодействия рейдерству Минюста Виктор Дубовик уходит с должности

Виктор Дубовик занимал должность главы Офиса противодействия рейдерству Министерства юстиции почти 4 года.

Военнообязанные работники НАБУ и ГБР не будут подлежать призыву на военную службу во время мобилизации

Закон о мобилизации отдельно предусматривает, что военнообязанные работники НАБУ и ГБР не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации.

Одноразовое пособие членам семьи умершего военнослужащего не выплачивается, если его смерть наступила в результате алкогольного опьянения – Верховный Суд

Верховный Суд подчеркнул, что такая помощь не назначается и не выплачивается в случае, если смерть военнослужащего или утрата трудоспособности являются следствием алкогольного опьянения.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Закон об усилении мобилизации: военный учет и другие изменения для украинцев за границей
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Дячук
    Сергій Дячук
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Юлія Черняк
    Юлія Черняк
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді