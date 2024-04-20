Как установление лимитов изменило продажу табака и алкоголя: подробности

Уменьшение продажи табака и алкоголя - результаты новых ограничений в беспошлинной торговле.

Источник фото: zak.tax.gov.ua

В результате установления лимитов продажи табачных изделий и алкогольных напитков в магазинах беспошлинной торговли, наблюдается значительное уменьшение их объемов реализации. Закон Украины № 3326-IX, вступивший в силу 1 октября 2023 года, установил ограничения на количество этих товаров, которое одно лицо может приобрести в течение одних суток, и предусмотрел административную ответственность за их превышение. Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.

За период с октября 2023 года по март 2024 года наблюдается следующее уменьшение объемов реализации табачных изделий и алкогольных напитков:

среднее количество табачных изделий на один кассовый чек сократилось на 87%, а объемы реализации продукции уменьшились на 91%;

средний объем алкогольных напитков на один кассовый чек сократился на 50%, а объемы реализации продукции уменьшились на 42%.

Сейчас в Украине действует 39 магазинов беспошлинной торговли, но в связи с вооруженной агрессией и закрытием пунктов пропуска на границах с Россией и Беларусью, а также морского и воздушного сообщения, 25 из них не работают. Часть магазинов повреждена вражескими обстрелами.

Согласно закону, действует ограничение на продажу табачных изделий и алкогольных напитков до прекращения или отмены военного положения. Сейчас запрещена продажа более 50 сигарет или 10 сигар или 20 сигарилл или 50 граммов табака на одного человека, а также более 2 литров алкогольных напитков с содержанием спирта, не превышающим 22%, или более 1 литра крепких алкогольных напитков.

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