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Як встановлення лімітів змінило продаж тютюну та алкоголю: подробиці

08:15, 20 квітня 2024
Зменшення продажу тютюну та алкоголю – результати нових обмежень у безмитній торгівлі.
Як встановлення лімітів змінило продаж тютюну та алкоголю: подробиці
Джерело фото: zak.tax.gov.ua
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У результаті встановлення лімітів продажу тютюнових виробів і алкогольних напоїв у магазинах безмитної торгівлі, спостерігається значне зменшення їх обсягів реалізації. Закон України № 3326-IX, що набрав чинності 1 жовтня 2023 року, встановив обмеження на кількість цих товарів, яку одна особа може придбати протягом однієї доби, і передбачив адміністративну відповідальність за їх перевищення. Про це повідомляє Державна митна служба України.

За період з жовтня 2023 року по березень 2024 року спостерігається наступне зменшення обсягів реалізації тютюнових виробів та алкогольних напоїв:

  • середня кількість тютюнових виробів на один касовий чек скоротилась на 87%, а обсяги реалізації продукції зменшилися на 91%;
  • середній об'єм алкогольних напоїв на один касовий чек скоротився на 50%, а обсяги реалізації продукції зменшилися на 42%.

Зараз у Україні діє 39 магазинів безмитної торгівлі, але у зв'язку зі збройною агресією та закриттям пунктів пропуску на кордонах з Росією та Білоруссю, а також морського та повітряного сполучення, 25 з них не працюють. Частина магазинів пошкоджена ворожими обстрілами.

Згідно із законом, діє обмеження на продаж тютюнових виробів і алкогольних напоїв до припинення чи скасування воєнного стану. Наразі заборонено продаж більше ніж 50 сигарет або 10 сигар або 20 сигарил або 50 грамів тютюну на одну особу, а також більше ніж 2 літри алкогольних напоїв із вмістом спирту, що не перевищує 22%, або більше ніж 1 літр міцних алкогольних напоїв.

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