У роботі Google стався збій: подробиці

Наразі у Google нестабільно працює пошук та деякі функції.

У п’ятницю, 31 травня, у роботі пошуковика Google стався збій. Про це стало відомо з повідомлень на сайті Downdetector.

46% користувачів, які повідомили про збій, заявили що у них є проблема з роботою сайту, у 43% користувачів не працює пошук, а в 11% є проблеми з роботою Google-карт.

Варто зазначити, наразі у розділі «Новини» на сайті Google не працює пошук.

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