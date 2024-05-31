Google поиск перестал выдавать новости

Новости СМИ больше не появляются в специализированной графе «Новости» в поиске.

В пятницу, 31 мая, в работе поисковика Google произошел сбой. Об этом стало известно из сообщений на сайте Downdetector.

46% пользователей, сообщивших о сбое, заявили, что у них есть проблема с работой сайта, у 43% пользователей не работает поиск, а у 11% есть проблемы с работой Google-карт.

Следует отметить, что общий поиск в браузере работает, но вкладка «Новости Google» не выдает никаких результатов.

Похоже, что это затронуло как приложение, так и онлайн-браузер.

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