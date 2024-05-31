Поражение Украиной военных объектов на территории рф соответствует международному праву, – представитель ЕС

ЕС поддерживает право Украины на самооборону, не комментируя решение НАТО.

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Евросоюз разделяет убеждение, что Украина, как жертва российской агрессии, имеет законное право на самооборону, включая поражение военных объектов на территории агрессора. Об этом сообщил представитель ЕС Питер Стано во время брифинга в Брюсселе, сообщает Укринформ.

«Не наше дело комментировать то, что делает НАТО, заявления генерального секретаря НАТО или его стран-членов. Мы имели подобную дискуссию между министрами обороны ЕС в начале этой недели. Высокий представитель был очень четким, что это решение (о разрешении на применение Украиной оружия по военным объектам в россии - ред.) должны принимать страны-члены», - заявил Стано.

Он подчеркнул, что Евросоюз всегда поддерживал позицию, что Украина имеет право на самозащиту в соответствии с международным правом. Это право включает возможность осуществления ударов по агрессору на его территории, когда речь идет о военных целях.

Стано также отметил, что Европейский Союз обычно стремится к общей позиции по важным политическим вопросам. Однако решение о разрешении Украине использовать западное оружие для поражения военных целей в россии остается на усмотрение стран-членов ЕС, которые индивидуально поставляют это оружие для поддержки права Украины на самооборону.

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