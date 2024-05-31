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Ураження Україною військових об'єктів на території рф відповідає міжнародному праву, – речник ЄС

16:57, 31 травня 2024
ЄС підтримує право України на самооборону, не коментуючи рішення НАТО.
Ураження Україною військових об'єктів на території рф відповідає міжнародному праву, – речник ЄС
Джерело фото: svidomi.in.ua
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Євросоюз поділяє переконання, що Україна, як жертва російської агресії, має законне право на самооборону, включаючи ураження військових об'єктів на території агресора. Про це повідомив речник ЄС Пітер Стано під час брифінгу у Брюсселі, повідомляє Укрінформ.

«Не наша справа коментувати те, що робить НАТО, заяви генерального секретаря НАТО або його країн-членів. Ми мали подібну дискусію між міністрами оборони ЄС на початку цього тижня. Високий представник був дуже чітким, що це рішення (про дозвіл на застосування Україною зброї по військових об’єктах в росії – ред.) мають приймати країни-члени», – заявив Стано.

Він підкреслив, що Євросоюз завжди підтримував позицію, що Україна має право на самозахист відповідно до міжнародного права. Це право включає можливість здійснення ударів по агресору на його території, коли йдеться про військові цілі.

Стано також зазначив, що Європейський Союз зазвичай прагне до спільної позиції з важливих політичних питань. Однак рішення щодо дозволу Україні використовувати західну зброю для ураження військових цілей у росії залишається на розсуд країн-членів ЄС, які індивідуально постачають цю зброю для підтримки права України на самооборону.

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