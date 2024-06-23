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У США родина, на будинок якої впало космічне сміття, вимагає в NASA понад 80 тисяч доларів компенсації

22:29, 23 червня 2024
Відповідь NASA, яку, відповідно до федерального закону, мають дати впродовж 6 місяці, може створити прецедент щодо розгляду звернень громадян і резидентів США.
У США родина, на будинок якої впало космічне сміття, вимагає в NASA понад 80 тисяч доларів компенсації
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У США родина, на будинок якої впав уламок космічної станції, звернулася до Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) з вимогою про компенсацію. Про це повідомляє The Washington Post.

Постраждалі намагаються отримати більше 80 тисяч доларів.

«Мої клієнти вимагають адекватної компенсації за стрес і вплив, які ця подія справила на їхнє життя. Якби уламок впав на кілька футів (ред. – десятків метрів) в іншому напрямку, могли би бути серйозні травми або навіть смерть», – заявила адвокатка родини Отеро Міка Нгуєн Ворті.

Відповідь NASA, яку, відповідно до федерального закону, мають дати впродовж 6 місяці, може створити прецедент щодо розгляду звернень громадян і резидентів США.

Адвокатка Отеро просить національну установу розглядати справу у тому ж порядку, який передбачений міжнародним космічним правом.

У випадку міжнародних інцидентів відповідальність за шкоду, якої завдав космічний об’єкт, має нести країна, що запустила об’єкт або з території якої це було здійснено.

На початку 1980-х за цим правилом СРСР виплатив мільйонні компенсації Канаді, над територією якої згорів несправний супутник.

«Якби інцидент стався за кордоном, і хтось в іншій країні постраждав від такого ж космічного сміття США, були б зобов’язані заплатити за ці збитки», – додала адвокатка.

Розповідається, що у березні 2024 року невідомий металевий об’єкт пробив дах будинку та проламав підлогу Александра Отеро. Тоді чоловік був у відпустці, і про обставини події йому розповів син.

За місяць NASA проаналізували циліндричний предмет і заявили, що це – шматок космічного сміття обладнання Міжнародної космічної станції.

Виявилося, що в 2021 році на об’єкті замінювали батареї, а старі деталі викинули в космос. Фахівці очікували, що вони повністю згорять під час входження в атмосферу Землі.

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