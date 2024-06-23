Італійський острів Капрі заборонив в’їзд туристам через брак питної води

Острів страждає від браку води через технічні проблеми з її подачею з материкової Італії.

Фото з відкритих джерел

Італійський острів Капрі ввів тимчасову заборону на вʼїзд для туристів. Популярне місце відпочинку залишилося без води через проблеми з водопостачанням з материка. Про це повідомляє AFP.

За словами мера острова Паоло Фалько, острів страждає від браку води через технічні проблеми з її подачею з материкової Італії. І хоча вода залишається в місцевих колодязях, вже незабаром вона може вичерпатися.

«Надзвичайна ситуація погіршиться з прибуттям тисяч туристів, які щодня прибувають на Капрі», – сказав він.

За його словами, місцеві жителі можуть отримати до 25 літрів питної води на домогосподарство з цистерни.

За цих умов Капрі не може продовжувати приймати туристів. На скільки це затягнеться, теж невідомо. Вранці 22 червня, після того як запровадили заборону на туристів, влада розвернула кілька екскурсійних катерів, які прямували на острів.

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