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Розтрата зерна на суму понад 3,4 мільйона гривень: на Волині судитимуть працівника зерносховища

22:00, 23 червня 2024
Працівник без відома власника та належного обліку відпустив невідомим особам зерно пшениці, кукурудзи та вівса на суму 3,4 мільйона гривень.
Розтрата зерна на суму понад 3,4 мільйона гривень: на Волині судитимуть працівника зерносховища
Ілюстративне фото, джерело - unsplash
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На Волині працівника зерносховища судитимуть за фактом розтрати зерна на суму понад 3,4 мільйона гривень. Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура.

Так, до суду скеровано обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення начальником дільниці філії Акціонерного товариства «Державна продовольчо-зернова корпорація України» службового підроблення та розтрати чужого майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем (ч. 1 ст. 366, ч.5 ст. 191 КК України).

За даними слідства, попри обов’язок здійснювати відповідальне зберігання зерна АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України», що знаходилось у сховищі у місті Володимирі, матеріально відповідальна працівник без відома власника та належного обліку відпустив невідомим особам зерно пшениці, кукурудзи та вівса на суму 3,4 мільйона гривень.

Аби приховати факт розтрати, посадовець видавав неправдиві офіційні документи.

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