Практика судов
  1. В Украине

Растрата зерна на сумму более 3,4 миллиона гривен: на Волыни будут судить работника зернохранилища

22:00, 23 июня 2024
Работник без ведома владельца и надлежащего учета отпустил неизвестным лицам зерно пшеницы, кукурузы и овса на сумму 3,4 миллиона гривен.
Растрата зерна на сумму более 3,4 миллиона гривен: на Волыни будут судить работника зернохранилища
Иллюстративное фото, источник - unsplash
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На Волыни работника зернохранилища будут судить по факту растраты зерна на сумму более 3,4 миллионов гривен. Об этом сообщает Волынская областная прокуратура.

Так, в суд направлен обвинительный акт в уголовном производстве о совершении начальником участка филиала Акционерного общества «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины» служебного подлога и растраты чужого имущества в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением (ч. 1 ст. 366, ст. ст. 191 УК Украины).

По данным следствия, несмотря на обязанность осуществлять ответственное хранение зерна АО «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины», которое находилось в хранилище в городе Владимире, материально ответственный работник без ведома владельца и надлежащего учета отпустил неизвестным лицам зерно пшеницы, кукурузы и овса на сумму 3,4 миллиона гривен.

Чтобы скрыть факт растраты, сотрудник выдавал ложные официальные документы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада отменит институт совещательной комнаты в судах – Комитет согласовал законопроект

Фразу «суд выходит в совещательную комнату» участники процессов скоро не услышат.

Военная полиция сможет задерживать на сутки лиц в военной форме, не имеющих при себе документов, и передавать их уполномоченным органам

У задержанных лиц в военной форме одежды смогут изымать документы, удостоверяющие личность.

Кабмин обязал лиц, осуществляющих уход за больной женой, ребенком и собственными родителями, подтверждать то, чего нет в законе о мобилизации

Хотя законодатель в законе о мобилизации разделил лиц, осуществляющих уход, на несколько категорий, определив каждой условия для получения отсрочки, правительство решило объединить всех «под одну гребенку» и заставить документально доказывать смотрителей за больной женой или ребенком то, чего нет в законе.

Верховная Рада определила новые денежные рамки для отнесения дел к малозначительным

Парламент установил новые предельные суммы для определения малозначительных дел в ГПК и дел незначительной сложности в КАСУ – закон принят в целом.

Сумма возмещения по гражданскому иску в уголовном производстве не обязательно должна совпадать с размером причиненного преступлением ущерба – Верховный Суд

Нанесенный преступлением ущерб как обстоятельство, влияющее на его квалификацию, и возмещение ущерба как способ защиты нарушенного гражданского права и компенсационный механизм отличаются по правовым последствиям – Верховный Суд.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Анастасія Радіна
    Анастасія Радіна
    голова Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики
  • Олександр Палінчак
    Олександр Палінчак
    заступник голови Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Ігор Мустеца
    Ігор Мустеца
    заступник Генерального прокурора України
  • Юлія Федулеєва
    Юлія Федулеєва
    суддя Київського районного суду м. Одеси