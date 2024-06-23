Растрата зерна на сумму более 3,4 миллиона гривен: на Волыни будут судить работника зернохранилища

Работник без ведома владельца и надлежащего учета отпустил неизвестным лицам зерно пшеницы, кукурузы и овса на сумму 3,4 миллиона гривен.

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На Волыни работника зернохранилища будут судить по факту растраты зерна на сумму более 3,4 миллионов гривен. Об этом сообщает Волынская областная прокуратура.

Так, в суд направлен обвинительный акт в уголовном производстве о совершении начальником участка филиала Акционерного общества «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины» служебного подлога и растраты чужого имущества в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением (ч. 1 ст. 366, ст. ст. 191 УК Украины).

По данным следствия, несмотря на обязанность осуществлять ответственное хранение зерна АО «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины», которое находилось в хранилище в городе Владимире, материально ответственный работник без ведома владельца и надлежащего учета отпустил неизвестным лицам зерно пшеницы, кукурузы и овса на сумму 3,4 миллиона гривен.

Чтобы скрыть факт растраты, сотрудник выдавал ложные официальные документы.

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