Итальянский остров Капри запретил въезд туристам из-за нехватки питьевой воды

Остров страдает от нехватки воды из-за технических проблем с ее подачей из материковой Италии.

Фото из открытых источников

Итальянский остров Капри ввел временный запрет на въезд для туристов. Популярное место отдыха осталось без воды из-за проблем с водоснабжением с материка. Об этом сообщает AFP.

По словам мэра острова Паоло Фалько, остров страдает от нехватки воды из-за технических проблем с ее подачей из материковой Италии. И хотя вода остается в местных колодцах, уже вскоре она может иссякнуть.

«Чрезвычайная ситуация ухудшится с прибытием тысяч туристов, ежедневно прибывающих на Капри», – сказал он.

По его словам, местные жители могут получить до 25 литров питьевой воды на домохозяйство из цистерны.

В этих условиях Капри не может продолжать принимать туристов. На сколько это затянется, тоже неизвестно. Утром 22 июня, после того, как ввели запрет на туристов, власти развернули несколько экскурсионных катеров, направлявшихся на остров.

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