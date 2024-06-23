В США семья, на дом которой упал космический мусор, требует у NASA более 80 тысяч долларов компенсации

Ответ NASA, который, согласно федеральному закону, должен дать в течение 6 месяцев, может создать прецедент по рассмотрению обращений граждан и резидентов США.

В США семья, на дом которой упал обломок космической станции, обратилась в Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) с требованием о компенсации. Об этом сообщает The Washington Post.

Пострадавшие пытаются выручить более 80 тысяч долларов.

«Мои клиенты требуют адекватной компенсации за стресс и влияние, которые это событие оказало на их жизни. Если бы обломок упал на несколько футов (ред. – десятков метров) в другом направлении, могли бы быть серьезные травмы или даже смерть», – заявила адвокат семьи Отеро Мика Нгуен Уорти.

Ответ NASA, который, согласно федеральному закону, должен дать в течение 6 месяцев, может создать прецедент по рассмотрению обращений граждан и резидентов США.

Адвокат Отеро просит национальное учреждение рассматривать дело в том же порядке, который предусмотрен международным космическим правом.

В случае международных инцидентов ответственность за ущерб, причиненный космическим объектом, должна нести страна, запустившая объект или с территории которой это было совершено.

В начале 1980-х по этому правилу СССР выплатил миллионные компенсации Канаде, над территорией которой сгорел неисправный спутник.

«Если бы инцидент произошел за границей, и кто-то в другой стране пострадал от такого же космического мусора США, были бы обязаны заплатить за эти убытки», – добавила адвокат.

Рассказывается, что в марте 2024 года неизвестный металлический объект пробил крышу дома и проломил пол Александра Отеро. Тогда мужчина был в отпуске, и об обстоятельствах происшествия рассказал сын.

Через месяц NASA проанализировали цилиндрический предмет и заявили, что это – кусок космического мусора оборудования Международной космической станции.

Оказалось, что в 2021 году на объекте заменяли батареи, а старые детали были выброшены в космос. Специалисты ожидали, что они полностью сгорят при вхождении в атмосферу Земли.

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