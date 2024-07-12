У Підмосков'ї розбився пасажирський літак «Газпрому», є загиблі

Це був перший політ літака після ремонту.

Під час тестового польоту в Підмосков'ї розбився пасажирський літак Sukhoi Superjet, загинули всі троє членів екіпажу. Про це повідомляють російські телеграм-канали.

Аварія Sukhoi Superjet 100NEW-95 сталася поблизу Коломни, призвівши до загибелі двох пілотів-тестувальників та штурмана. Літак належав авіакомпанії "Газпромавіа" і летів із заводу в Луховицях до аеропорту "Внуково".

Зазначається, що перед катастрофою екіпаж подав сигнал лиха. Літак намагався здійснити аварійну посадку, літаючи по колу для використання палива, але впав під час заходу на третє коло.

Літак упав у лісі, постраждалих серед місцевих жителів немає. За фактом аварії порушено кримінальну справу, а розслідуванням займається Міждержавний авіаційний комітет (МАК) за участю фахівців Росавіації.

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