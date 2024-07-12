В Подмосковье разбился пассажирский самолет «Газпрома», есть погибшие

Это был первый полет самолета после ремонта.

Во время тестового полета в Подмосковье разбился пассажирский самолет Sukhoi Superjet, погибли все трое членов экипажа. Об этом сообщают российские телеграм-каналы.

Авария Sukhoi Superjet 100NEW-95 произошла вблизи Коломны, приведя к гибели двух пилотов-тестировщиков и штурмана. Самолет принадлежал авиакомпании "Газпромавиа" и летел с завода в Луховицах в аэропорт "Внуково".

Отмечается, что перед катастрофой экипаж подал сигнал бедствия. Самолет пытался совершить аварийную посадку, летая по кругу для использования топлива, но упал при заходе на третий круг.

Самолет упал в лесу, пострадавших среди местных жителей нет. По факту аварии возбуждено уголовное дело, а расследованием занимается Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием специалистов Росавиации.

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