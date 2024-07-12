СБУ готовит для Гааги доказательную базу массового использования рф противопехотных мин против гражданских

Как установило расследование, россияне целенаправленно обустраивают минные ловушки вблизи или на территории населенных пунктов, которые находящится в зоне боевых действий.

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Служба безопасности сообщили о том, что готовит масштабную доказательную базу, которая свидетельствует о сознательном использовании рф противопехотных мин в отношении гражданского населения Украины. После получения СБУ достаточного количества доказательств будет решаться вопрос о передаче материалов в Международный уголовный суд в Гааге.

«Это является умышленным нарушением международного права, законов и обычаев войны.

С начала полномасштабного вторжения из-за вражеских взрывных устройств пострадало более 1 тыс. мирных жителей, из которых 297 – погибли. Среди них – много детей», - подчеркивают СБУ.

Как установило расследование, рф целенаправленно обустраивает минные ловушки вблизи или на территории населенных пунктов, которые находящится в зоне боевых действий.

«Для маскировки боеприпасов оккупанты используют различные предметы широкого потребления, среди которых детские игрушки и коробки с конфетами. Кроме того, очень часто российские дрг устанавливают минные заграждения для прикрытия своего отступления из прифронтовых районов и приграничья Украины», - пишут в Службе безопасности.

Наибольшее количество фактов применения агрессором минных ловушек против гражданского населения было зафиксировано на территориях Донецкой и Харьковской областей.

Речь идет о фугасных и осколочных противопехотных минах типа:

ПФМ-1 – боеприпас нажимного действия (известный как «лепесток»). За счет специфической формы является малозаметным на местности. В основном при подрыве на такой мине человек получает значительные ранения ног, которые могут привести к смерти;

ПМН-2 – также боеприпас нажимного действия. Обычно при его взрыве человеку отрывает концовку, которой он наступил на мину;

ОЗМ-72 – выпрыгивающий боеприпас кругового поражения (известный как «мина-лягушка»). Во время срабатывания она выпрыгивает на высоту почти 1 м и поражает обломками в радиусе 25 м;

МОН-50 – противопехотная мина направленного действия, запрещенная Оттавской конвенцией.

В рамках многоэпизодного уголовного производства по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны) продолжаются следственные действия для привлечения военных преступников к ответственности.

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