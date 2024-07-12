СБУ готує для Гааги доказову базу масового використання рф протипіхотних мін проти цивільних

Як встановило розслідування, росіяни цілеспрямовано облаштовують мінні пастки поблизу або на території населених пунктів, які знаходяться в зоні бойових дій.

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Служба безпеки повідомили про те, що готує масштабну доказову базу, яка свідчить про свідоме використання рф протипіхотних мін щодо цивільного населення України. Після отримання СБУ достатньої кількості доказів буде вирішуватися питання про передачу матеріалів до Міжнародного кримінального суду в Гаазі.

«Це є навмисним порушенням міжнародного права, законів та звичаїв війни.

З початку повномасштабного вторгнення через ворожі вибухові пристрої постраждало понад 1 тис. мирних жителів, з яких 297 – загинули. Серед них – багато дітей», - наголошують у СБУ.

Як встановило розслідування, рф цілеспрямовано облаштовує мінні пастки поблизу або на території населених пунктів, які знаходяться в зоні бойових дій.

«Для маскування боєприпасів окупанти використовують різні предмети широкого вжитку, серед яких дитячі іграшки та коробки з цукерками. Крім того, дуже часто російські дрг встановлюють мінні загородження для прикриття свого відступу з прифронтових районів та прикордоння України», - пишуть у Службі безпеки.

Найбільше фактів застосування агресором мінних пасток проти цивільного населення було зафіксовано на територіях Донецької та Харківської областей.

Мова йде про фугасні та осколкові протипіхотні міни типу:

ПФМ-1 – боєприпас натискної дії (відомий як «пелюсток»). За рахунок специфічної форми є малопомітним на місцевості. Здебільшого під час підриву на такій міні людина отримує значні поранення ніг, що можуть призвести до смерті;

ПМН-2 – так само боєприпас натискної дії. Зазвичай під час його вибуху людині відриває кінцівку, якою вона наступила на міну;

ОЗМ-72 – вистрибуючий боєприпас кругового ураження (відомий як «міна-жаба»). Під час спрацювання вона «вистрибує» на висоту майже 1 м та уражає уламками в радіусі 25 м;

МОН-50 – протипіхотна міна направленої дії, заборонена Оттавською конвенцією.

У межах багатоепізодного кримінального провадження за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни) тривають слідчі дії для притягнення воєнних злочинців до відповідальності.

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