Російські спецслужби виманюють дані про військових, обіцяючи інформацію про полонених

Російські спецслужби створюють фальшиві організації для збору даних про українських полонених.

Пресслужба Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими повідомляє про обманні схеми російських спецслужб, які вимагають від українців дані про військових, обіцяючи надати інформацію про їхнє місцезнаходження.

Як зазначили у відомстві, російські розвідслужби створили фальшиві «громадські організації», що поширюють в інтернеті інформацію про українських військовополонених та стверджують, що можуть отримати доступ до місць їхнього утримання. Ці дії спрямовані на отримання важливої інформації для подальшого маніпулювання та тиску на сім’ї полонених: службових виписок, персональних даних, фотографій побратимів тощо.

Координаційний штаб закликає родини не передавати невідомим особам та організаціям персональні документи та будь-яку інформацію про рідних, що перебувають у російському полоні.

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