У Польщі розбився навчально-тренувальний літак польських ВПС М-346 Master

Рейс був пов'язаний із завтрашнім святкуванням 30-ї річниці Бригади військово-морської авіації Польщі.

Джерело фото: Atlas News

У Польщі в аеропорті Гдині розбився навчально-тренувальний літак польських ВПС М-346 Master. Про це повідомляє Atlas News.

Інцидент стався в аеропорту Бабі Доли о 07:35 за східним часом. Літак загорівся після удару об злітно-посадкову смугу. Наразі невідомо, що стало причиною падіння і чи є жертви.

Згідно з повідомленнями, цей рейс був пов'язаний із святкуванням 30-ї річниці Бригади військово-морської авіації Польщі, що заплановане на завтра.

Aermacchi M-346 Master — це двомоторний трансзвуковий навчально-тренувальний та легкий бойовий літак, який експлуатується ВПС Італії, Ізраїлю, Сінгапуру, Греції, Туркменістану та Польщі. 27 лютого 2014 року Польща підписала контракт на суму 280 мільйонів євро з компанією Alenia Aermacchi на вісім літаків M-346 Master Advanced Training. Зараз польські ВПС мають у своєму інвентарі шістнадцять таких літаків, п'ятнадцять після сьогоднішньої катастрофи.

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