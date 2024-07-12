В Польше разбился учебно-тренировочный самолет польских ВВС М-346 Master

Рейс был связан с завтрашним празднованием 30-й годовщины Бригады военно-морской авиации Польши.

Источник фото: Atlas News

В Польше в аэропорту Гдыни разбился учебно-тренировочный самолет польских ВВС М-346 Master. Об этом сообщает Atlas News.

Инцидент произошел в аэропорту Баби Долы в 07:35 по восточному времени. Самолет загорелся после удара о взлетно-посадочную полосу. Пока неизвестно, что стало причиной падения и есть ли жертвы.

Согласно сообщениям, этот рейс был связан с празднованием 30-й годовщины Бригады военно-морской авиации Польши, которое запланировано на завтра.

Aermacchi M-346 Master - это двухмоторный трансзвуковой учебно-тренировочный и легкий боевой самолет, который эксплуатируется ВВС Италии, Израиля, Сингапура, Греции, Туркменистана и Польши. 27 февраля 2014 года Польша подписала контракт на сумму 280 миллионов евро с компанией Alenia Aermacchi на восемь самолетов M-346 Master Advanced Training. Сейчас польские ВВС имеют в своем инвентаре шестнадцать таких самолетов, пятнадцать после сегодняшней катастрофы.

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