Глава НАГС Наталья Алюшина рассказала, когда госслужащие заговорят на английском

Для кого-то требования к знанию английского начнут действовать через два года после окончания военного положения, а для кого-то – через четыре.

Закон устанавливает требование об обязательности владения английским к лицам, которые претендуют на должности государственной службы категории «А», а также – категорий «Б» и «В», перечень которых устанавливается КМУ, председателей местных госадминистраций (МДА), их первых заместителей и заместителей. Об этом заявила Глава НАГС Наталья Алюшина, комментируя механизмы реализации Закона «О применении английского языка в Украине».

По словам главы Агентства, КМУ будут определены требования относительно уровня владения английским, порядок организации экзамена, перечень документов, удостоверяющих уровень владения.

Наталья Алюшина отметила, что требования к знанию английского для госслужащих категории «А», глав МДА и их заместителей начнут действовать через два года после окончания военного положения, для остальных должностных лиц — через четыре года.

По ее словам, для граждан Украины сдача экзамена будет безвозмездной, если это будет происходить не чаще одного раза в течение календарного года.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала о том, что Наталья Алюшина рассказала, что в плане на 2024-2026 годы НАГС зафиксирована потребность в обучении иностранным языкам почти для 16 тыс. служащих. При этом уже сейчас более 20 тыс. публичных служащих изучают английский язык.

Как отметила Наталья Алюшина, украинские госслужащие «должны понимать документы ЕС», а также «понимать друг друга в Европейских институциях «без переводчика».

Также ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что правоохранители заговорят по-английски: Верховная Рада одобрила законопроект Зеленского об обязательном изучении английского языка в Украине.

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