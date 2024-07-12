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Голова НАДС Наталія Алюшина розповіла, коли держслужбовці заговорять англійською

17:06, 12 липня 2024
Для когось вимоги до знання англійської почнуть діяти через два роки після закінчення воєнного стану, а для когось — через чотири.
Голова НАДС Наталія Алюшина розповіла, коли держслужбовці заговорять англійською
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Закон встановлює вимогу щодо обов'язковості володіння англійською до осіб, які претендують на посади державної служби категорії «А», а також – категорій «Б» і «В», перелік яких встановлюється КМУ, голів місцевих держадміністрацій (МДА), їхніх перших заступників та заступників. На цьому наголосила Голова НАДС Наталія Алюшина, коментуючи механізми реалізації Закону «Про застосування англійської мови в Україні».

За словами очільниці Агентства, КМУ буде визначено вимоги щодо рівня володіння англійською, порядок організації іспиту, перелік документів, що засвідчують рівень володіння. 

Наталія Алюшина відзначила, що вимоги до знання англійської для держслужбовців категорії «А», голів МДА та їхніх заступників почнуть діяти через два роки після закінчення воєнного стану, для решти посадовців — через чотири роки.

За її словами, для громадян України складання іспиту буде безоплатним, якщо це відбуватиметься не частіше одного разу упродовж календарного року.

Раніше «Судово-юридична газета» писала про те, що Наталія Алюшина розповіла, що у плані на 2024-2026 роки НАДС зафіксувала потребу у навчанні іноземних мов для майже 16 тис. службовців. При цьому, вже зараз понад 20 тис. публічних службовців вивчають англійську мову.  

Як зазначила Наталія Алюшина, українські держслужбовці «мають розуміти документи ЄС», а також «розуміти один одного в Європейських інституціях «без перекладача».

Також раніше «Судово-юридична газета» писала, що правоохоронці заговорять англійською: Верховна Рада схвалила законопроект Зеленського про обов’язкове вивчення англійської мови в Україні

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