Российские спецслужбы выманивают данные о военных, обещая информацию о пленных

Российские спецслужбы создают фальшивые организации для сбора данных об украинских пленных.

Пресс-служба Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными сообщает об обманных схемах российских спецслужб, которые требуют от украинцев данные о военных, обещая предоставить информацию об их местонахождении.

Как отметили в ведомстве, российские разведслужбы создали фальшивые "общественные организации", которые распространяют в интернете информацию об украинских военнопленных и утверждают, что могут получить доступ к местам их содержания. Эти действия направлены на получение важной информации для дальнейшего манипулирования и давления на семьи пленных: служебных выписок, персональных данных, фотографий побратимов и т.д.

Координационный штаб призывает семьи не передавать неизвестным лицам и организациям персональные документы и любую информацию о родных, находящихся в российском плену.

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