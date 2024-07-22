У Секретній службі США визнали провал охорони під час замаху на Дональда Трампа

Керівниця служби визнала, що її відомство не забезпечило кандидата у президенти необхідним рівнем захисту.

Директорка Секретної служби США Кімберлі Чітл, заявила, що її відомство не змогло виконати одне зі своїх головних завдань – належним чином забезпечити захист кандидата в президенти Дональда Трампа, якого поранили на мітингу. Про це вона зазначила під час свідчень у Комітеті з питань нагляду Палати представників США.

Посадовиця підтвердила, що будівля, з якої стріляли у Трампа, була за межами периметра безпеки, а також заявила, що для захисту політика «було задіяно достатню кількість агентів» Секретної служби.

Водначас вона не відповіла, чи стрілок діяв один, чи можливо, у нього були спільники.

На питання, чому охорона Трампа не спрацювала в день замаху, Чітл сказала, що «бере на себе відповідальність за цю трагедію».

Вона пообіцяла зробити все, щоб таке ніколи не повторилося.

Раніше повідомлялося, що у США розпочали розслідування щодо Секретної служби під час замаху на Дональда Трампа.

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