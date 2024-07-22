В Секретной службе США признали провал охраны во время покушения на Дональда Трампа

Руководитель службы признала, что ее ведомство не обеспечило кандидата в президенты необходимым уровнем защиты.

Директор Секретной службы США Кимберли Читл, заявила, что ее ведомство не смогло выполнить одну из своих главных задач – должным образом обеспечить защиту раненного на митинге кандидата в президенты Дональда Трампа. Об этом она отметила во время показаний в Комитете по надзору Палаты представителей США.

Чиновница подтвердила, что здание, из которого стреляли в Трампа, было за пределами периметра безопасности, а также заявило, что для защиты политика «было задействовано достаточное количество агентов» Секретной службы.

В то же время она не ответила, действовал ли стрелок один, или, возможно, у него были сообщники.

На вопрос, почему охрана Трампа не сработала в день покушения, Читл сказала, что «берет на себя ответственность за эту трагедию».

Она пообещала сделать все, чтобы это никогда не повторилось.

Ранее сообщалось, что в США начали расследование по Секретной службе во время покушения на Дональда Трампа.

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